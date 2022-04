Dass es die Post vielerorts immer schwerer hat, Partnerfilialen zu finden, zeigt das Beispiel Dissen. Nachdem die Deutsche Post den Vertrag mit dem Inhaber eines Bekleidungs- und Schuhgeschäfts gekündigt hatte, fehlte es an Kandidaten. Geschäftsinhaber Thomas Gersmann wollte die geänderten Vertragsbedingungen nicht akzeptieren, denn diese hätten seine und die finanzielle Situation seiner Angestellten verschlechtert. Seitdem betreibt die Post in Dissen eine provisorische Zweigstelle in Eigenregie – mit kürzeren Öffnungszeiten und verringertem Service.

In der Bahnhofstraße 40 in Bad Rothenfelde wird es den vollen Service geben, können Briefe, Päckchen und Pakete angenommen, Einschreiben und Nachsendungen beantragt werden. Außerdem sind dort Briefmarken und DHL-Paketmarken vorfrankierte Plusbriefe, -karten und -päckchen erhältlich. Die Postbank bietet Ein- und Auszahlungen an. Ein Vorteil der neuen Filiale: Sie hat wöchentlich drei Stunden länger geöffnet als die bisherige Poststelle an der Salinenstraße.