In der Vorrundengruppe C gab sich am Freitag Bezirksligist Merzen keine Blöße. Die '"'Löwen'"' setzten sich souverän mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 18:1 durch.

Viele Treffer bekamen die Zuschauer in fast allen Partien geboten. So erreichte Kreisligist SV Alfhausen mit 8 Punkten und 17:3 Toren den zweiten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Frank Baier musste sich lediglich den Merzenern knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Auf dem dritten Rang landete der SC Achmer mit 5 Punkten und 12:9 Toren. Der Aufsteiger verpasste die Qualifikation für die Finalspiele, konnte jedoch den höchsten Sieg des Tages für sich verbuchen: Mit 8:0 fertigte der SCA den in die 2. Kreisklasse abgestiegenen FC Renslage ab, der bei allem Bemühen ohne Punkt blieb und nur beim 1:4 gegen den SV Kettenkamp einen Ehrentreffer erzielen konnte. Der SVK erreichte nur den enttäuschenden 5. Platz (3 Punkte, 9:10 Tore) hinter dem SV Hesepe/Sögeln (4 Punkte, 8:12 Tore).

Am Samstag setzte sich Quitt Ankum in einer Fünfergruppe mit 7 Punkten und 10:4 Toren an die Spitze. Entscheidend sollte der 2:1-Sieg gegen den TuS Badbergen sein, der mit 5 Punkten und 14:8 Toren Platz 2 belegte knapp vor dem SV Gehrde (4 Punkte, 6:12 Punkte).

Überraschend stark präsentierte sich Kreisklassist SV Grafeld (3 Punkte, 12:12 Tore), der gegen den TSV Ueffeln 3:1 gewann, gegen Ankum ein 1:1 erreichte und bei den 3:4-Niederlagen gegen Badbergen und Gehrde einen Punkt verdient hatte. Schwach hingegen der TSV Ueffeln, der nur gegen Badbergen beim 3:3 einen Teilerfolg holte (1 Punkt, 4:10 Tore).

Mit dem SC Rieste, Quakenbrücker SC, Fortuna Eggermühlen und TuS Bersenbrück streiten die qualifizierten Teams am Sonntag ab 13 Uhr um den Turniersieg, der zur Teilnahme am Hallenmasters in Osnabrück eine Woche später berechtigt.