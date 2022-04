«So wenige Jahre nachdem ein Musiker frauenfeindliche Texte, schwulenfeindliche Texte und im Endeffekt menschenverachtende Texte veröffentlicht hat, so einen Musiker hier heute Abend auszuzeichnen, finde ich nicht korrekt», sagt der schwule Plate - und erntet mehrfach Applaus. «Richtig», brüllen einige im Publikum.

Auch von der Politik hagelt es Kritik: der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Bundestag, Volker Beck, schimpft zum Beispiel in der «Osnabrücker Zeitung»: «Wer Frauen- und Schwulenverachtung propagiert, hat keinen Preis für gelungene Integration verdient.» Und die Piratenpartei Deutschland bietet dem Burda-Verlag, Veranstalter der Bambi-Gala, einen «Integrationskurs zur Vermittlung grundlegender Werte an».

Der Rapper selbst weist nach der Preisverleihung die Kritik an ihm zurück. «Die negative Hysterie hat mich überrascht», sagt der Musiker. «Ich dachte, die Zeit ist vorbei.» Worte der Entschuldigung blieb er aber auch in seiner Dankesrede schuldig, auch wenn er sich distanzierte: «Ich habe gelernt, dass das, was ich gesagt habe, falsch war.» So sorgt die Bambi-Verleihung für Gesprächsstoff. Doch auf der After-Show-Party will kaum jemand über das Thema reden.

Im Fernsehen war es die quotenstärkste Bambi-Verleihung seit fünf Jahren. Durchschnittlich 6,00 Millionen Zuschauer (20,5 Prozent Marktanteil) schalteten am Donnerstagabend die ARD ab 20.15 Uhr ein, rund eine Million mehr als im vergangenen Jahr.

Die Glanzpunkte des Abends setzen Pop-Ikone Lady Gaga und Teenie-Schwarm Justin Bieber, zumindest wenn man es am Kreisch-Pegel auf dem roten Teppich und dem Blitzlichtgewitter der Fotografen misst. Schon eine Stunde vor der Show in den Rhein-Main-Hallen stehen rund 1500 Fans an den Absperrungen. Viel zu sagen haben dann beide nicht - ein artiges Dankeschön vor allem an die Fans, ein Kompliment an Laudator Karl Lagerfeld, das ist alles von Lady Gaga.