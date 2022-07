Bushido erklärte via Twitter: «Tut mir leid Flensburg und Erfurt aber der Veranstalter möchte nicht dass wir auftreten. Der selbe Typ wie in Siegen;(.»

Der Veranstalter OWL-Konzerte hatte am Montag von einem «schwerwiegenden Vorfall» während der «Jenseits von Gut & Böse-Tournee II - Live - 2012» gesprochen. Die abgesagten Konzerte waren Ende dieser Woche in Flensburg und Erfurt geplant. Anfang Mai sei aus ähnlichem Grund schon ein Auftritt in Siegen ausgefallen.

Nach Ende eines Konzertes soll es zu einer Auseinandersetzung mit den Bodyguards des Künstlers gekommen sein. OWL mit Sitz in Bad Driburg (Nordrhein-Westfalen) sah danach die Sicherheit seines Personals «erheblich» gefährdet.

Laut Bushidos Homepage sind die anderen Tourdaten nicht betroffen. «Ich bitte auch darum, nicht jeden Schmarrn in den Medien ernst zu nehmen», heißt es. Jeder veröffentliche halt seine Version.