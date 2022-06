Der Burgfriede ist beendet, seitdem der Bissendorfer Partei- und Fraktionschef dem Konkurrenten aus den eigenen Reihen die Spitzenkandidatur für den Kreistag streitig machen will. Damit hat Wienke aber nicht nur Meinker verärgert. Der Austritt der CDU-Ratsfrau Ingrid Görtz aus Partei und Fraktion und der Rückzug von Helmut Feldmann aus dem Vorstand hinterlassen ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl einen Scherbenhaufen, zu dem es nicht hätte kommen müssen. Ulrich Wienke trägt dafür die Gesamtverantwortung. Klüger wäre es gewesen, dem Rivalen noch einmal zähneknirschend den Vortritt zu lassen und so die Chancen auf den Erfolg im Herbst zu wahren. Auch der politische Frontenwechsel von Christian Ohmann wirft kein gutes Licht auf die Arbeit des Parteichefs. Dem Wissinger Ortsvorsteher hat die CDU-Ratsfraktion in fast fünf Jahren keine politische Heimat geschaffen.