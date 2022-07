Die Mischung machte es: Schwungvolle Märsche wechselten sich mit bekannten und beliebten Volksliedern, Oberkrainer Polka-Pottpourri à la Slavko Avsenik, Walzern, stimmungsvollen Mallorca-Party- und beliebten Musical-Melodien sowie Medleys von Udo Jürgens oder den Beatles ab. Da wurde im Publikum bei den Volksliedern mitgesungen oder im Takt der Musik mit den Fingerspitzen auf dem Tisch getrommelt.

Manch einem Zuhörer im Saal hat es an diesem so gar nicht frühlingshaften Nachmittag wohl in den Beinen gekribbelt, denn als die Party-Musik ertönte, wäre er (oder sie) am liebsten zum Tanzen auf das Parkett gestürmt. Es wäre sicher eine nicht unwillkommene Zugabe gewesen, die den Musikanten auf der Bühne nur geschmeichelt hätte.

Für die unterhaltsame Moderation zwischen den Musikstücken stand der in solchen Dingen erfahrene Willi Höwelhans als passives Mitglied der Blaskapelle bereit. Er wusste natürlich als Insider über die Komponisten und ihre Werke zu erzählen, hatte aber auch über die Frauen und Männer auf der Bühne mancherlei Humorvolles zu berichten. So klärte er über die unterschiedlichen Berufe der mitwirkenden Musikanten auf, die ja allesamt Amateure sind, und kam dann zu der Feststellung: '"'Auch Beamte sind dabei. Aber die sind harmlos - die tun nichts.'"'

Dass auch die eigentlich noch gut bestückte Blaskapelle - die Aktiven sind zwischen zehn und 68 Jahre alt - für Nachwuchs Sorge tragen muss, bewies die Tatsache, dass man zu diesem Konzert einige Musikschülerinnen und -schüler der örtlichen Ludwig-Windthorst-Schule eingeladen hatte, die einmal '"'reinschnuppern'"' sollten, um ihr Interesse am Mitwirken zu wecken. Die Qualität des Gehörten sollte bei den Kindern Appetit auf mehr gemacht haben.