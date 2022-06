Werner Herzog wird geehrt. FOTO: Warren Toda up-down up-down Vermischtes Bundesverdienstkreuz für Werner Herzog 30.04.2012, 16:00 Uhr

Der Filmregisseur Werner Herzog und die Intendantin des Tiroler Landestheaters, Brigitte Fassbaender, werden mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will ihnen die Auszeichnungen am Freitag (4. Mai) in München überreichen.