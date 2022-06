Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Ernst Schwanhold begrüßte auf derselben Veranstaltung die Gründung. Der BDD sei nicht nur Klammer zahlreicher rein berufsständischer Verbände, sondern verhelfe dem Dienstleistungssektor und seinen Beschäftigten auch zu mehr Beachtung bei Politik und Öffentlichkeit.Deutschland sei noch zu sehr auf seine alte Rolle als Industrieland fixiert. "Wir brauchen eine ,Neue Wirtschaft‘, die die Verbindung von old economy und new economy schafft", sagte Schwanhold. Dann kämen auch die enormen Potenziale der Dienstleistungsgesellschaft voll zum Tragen. Der BDD-Vorläufer war 1999 unter Präsident Frank Mauersberger aus der Taufe gehoben worden, der sein verbandliches Know-how in der Anfangsphase zur Verfügung gestellt hatte, um dann einem Jüngeren Platz zu machen. "Die rasant positive Mitgliederentwicklung führte schon jetzt zur Gründung unseres neuen Verbandes", freute sich Bundesgeschäftsführer Peter Konermann gestern. Neben Sprekelmeyer und ihm gehören noch Axel Mauersberger, Mike G. Siomon und Christoph Adrian dem Vorstand an.