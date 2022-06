Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Bundestagung der Sportfischer in Papenburg 26.07.2007, 22:00 Uhr

Der Sportfischerverein Papenburg ist an diesem Wochenende Gastgeber der Binnenfischertage des Verbands Deutscher Sportfischer (VDSF). Im Rahmen des Treffens findet am morgigen Samstag auch eine öffentliche Veranstaltung beim Hotel Hilling am Papenburger Obenende statt.