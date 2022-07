Die 2. Bundesliga wird den Spielbetrieb im kommenden Jahr bereits am 3. August und damit während der Olympischen Spiele in London aufnehmen. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für beide Ligen vom 14. bis 17. Dezember terminiert worden. Im Oberhaus geht es dann vom 18. bis 20. Januar 2013 weiter, die 2. Liga setzt den Spielbetrieb ab dem 1. Februar fort. In der 3. Liga rollt der Ball bereits ab dem 20. Juli 2012. Die Winterpause beginnt eine Woche vor Weihnachten und dauert bis zum 25. Januar 2013. Das Saisonfinale in allen drei Ligen steigt am Wochenende 18./19. Mai.