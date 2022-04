Baurechtlich kann die Stadt praktisch nichts gegen die Errichtung eines Sendemastens machen, erläuterte Bürgermeister Thyssen, und auch mit Hilfe einer Gestaltungsvorschrift ließen sich Antennen nur verbieten, wenn sie das Ortsbild massiv störten, weil es sont keine Antennen in der Städt gebe. Dennoch: „Wir müssen alles einsetzen, was uns kommunalpolitisch zu Gebote steht, um unsere Bürger zu schützen“, stellte Fraktionsvorsitzender Nazih Musharbash einen Vorschlag der SPD vor. Den hatte er mit Stadtdirektor Karl Schade in rechtlicher Hinsicht abgeklopft. Mit einer Änderung beschloss der Rat schließlich diesen Vorschlag: Empfehlungen der Stadt, auf den Bau der Anlagen zu verzichten, wird es nicht geben - das könne eine Flut von Schadensersatzforderungen nach sich ziehen, warnte Bürgermeister Thyssen. Die Stadt selbst wird aber darauf verzichten, eigene Gebäude oder Grundstücke in der Nachbarschaft von Wohnhäusern für den Bau von Funk-, Radar- und Mobilfunkanlagen zur Verfügung zu stellen, bis akzeptable Daten vorliegen, ob und wie weit gesundheitlich unbedenklich sind. Sollte die Stadt für die Genehmigung solcher Anlagen zuständig werden, was derzeit nicht der Fall ist, soll im Einzelfall entschieden werden mit dem Ziel, die Anträge abzulehnen. Die Stadt verpflichtet sich außerdem für diesen Fall, unter Beachtung der Rechte anderer die Bürger zu informieren und gegebenenfalls ihre Zustimmung einzuholen, bevor eine Anlage genehmigt wird.