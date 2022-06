Die Laudatio hielt sein langjähriger politischer Kollege, Weggefährte und Freund, der niedersächsische Landtagspräsident Jürgen Gansäuer. So gehörte Jansen vor seiner Tätigkeit als hauptamtlicher Bürgermeister in Meppen 15 Jahre lang als CDU-Abgeordneter dem Landtag in Hannover an. "Der Name Heinz Jansen hat in Hannover immer noch einen sehr guten Ruf", führte Gansäuer in seiner Rede aus. Der Meppener genieße über Parteigrenzen hinweg hohe Anerkennung. Gansäuer bewunderte Jansens Fähigkeit, "mit Geduld und Liebenswürdigkeit auf Menschen zugehen zu können". Der Landtagspräsident betonte: "Ich sage Danke für eine große menschliche Lebensleistung."