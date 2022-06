So haben die Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) mit für 20 Jahre geltenden Mindestvergütungssätzen für den ins öffentliche Stromnetz eingespeisten Solarstrom bundesweit bereits zahlreiche Solarinitiativen und Solar-Bürgerkraftwerke entstehen lassen. Nach Aussage des Lingener SPD-Fraktionsvorsitzenden Hajo Wiedorn, dessen Fraktion die Errichtung einer solchen Anlage am 12. April beantragte, existieren in der Bundesrepublik Deutschland bereits mehr als 10000 derartiger Bürgerkraftwerke auf öffentlichen Gebäuden. "Ziel ist, die Entwicklung der Solartechnik als regenerative Energiequelle voranzutreiben", heißt es in dem SPD-Antrag weiter.