Bürgermeister Wilhelm Wellinghaus ärgert sich über die Vorwürfe. „So werden Gräben vertieft.“ Und er ist überzeugt: Die Mehrheit in Borgloh denkt anders. Seit Jahren hätte sich die Gemeinde um einen Einkaufsmarkt für Borgloh bemüht. Dass der immer noch fehle, liege nicht an der Politik, sondern am Einzugsgebiet. Gleiches gelte für das Thema Seniorenwohnungen. Hier sei eine Lösung am Denkmalschutz gescheitert. Als Zeichen der Einigkeit wertet der Bürgermeister die meist einstimmigen Ratsvoten.