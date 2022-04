Bruce Springsteen mischt sich ein. FOTO: Dan Peled Vermischtes Bruce Springsteen widmet Trayvon Martin einen Song Von dpa | 18.07.2013, 11:12 Uhr

US-Rockstar Bruce Springsteen (63) hat dem getöteten schwarzen Jugendlichen Trayvon Martin einen Song gewidmet. Bei einem Konzert in Limerick in Irland sang er am Dienstag seinen Protestsong «American Skin (41 Shots)» für den 17-Jährigen, wie auf Videos im Internet zu sehen ist.