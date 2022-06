Landrat Hermann Bröring machte deutlich, das Ausmaß, in dem der Landkreis von der auf die kommunale Ebene durchschlagenden Finanznot von Bund und Land überrascht worden sei, sei so in keiner Weise vorhersehbar gewesen. Die Situation stufte er erneut als ,,dramatisch" ein. Kritisch setzte er sich mit dem Mechanismus des FAG auseinander. Für das Jahr 2001 sei auf Grund der gestiegenen Steuerkraft bei den kreisangehörigen Kommunen das Kreisumlage-Aufkommen um 3,7 Millionen Euro erhöht worden. Diese Mehreinnahmen seien jedoch durch fehlende Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht nur aufgezehrt worden, sondern unter dem Strich hätten dem Landkreis schon damals sogar 1,6 Millionen Euro gefehlt.

Bezogen auf das Jahr 2002 würden die Mehreinnahmen in Höhe von 16 Millionen Euro ebenfalls aufgezehrt. Es finde eine ,,Übernivellierung" in der Form statt, dass jeder vor Ort erwirtschaftete Euro in die FAG-Masse des Landes getragen und damit zu hundert Prozent von der Solidargemeinschaft vereinnahmt werde. Bröring: ,,Eigeninitiative und Eigenanstrengungen unserer Städte und Gemeinden werden nicht mehr honoriert!"

Bernd-Carsten Hiebing (CDU) kritisierte, das Wenige, das man den Kommunen gebe, werde auch noch auf ungerechte Weise verteilt. Der Finanzausgleich sei zudem in Teilen systemwidrig. ,,Solidarität kann nicht bedeuten, dass der, der sich anstrengt, am Ende schlechter da steht als der, der das nicht tut!" Der Finanzausgleich dürfe den ländlichen Raum nicht länger benachteiligen.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Karin Stief-Kreihe betonte, sie könne die Aussagen des Landrates zwar in vielen Bereichen teilen, das Finanzausgleichsgesetz sei aber vom System her ,,so angelegt, dass es ausgleichen soll". Es sei ,,genau das umgesetzt worden, was das FAG vorschreibt". Trotz der schwierigen Finanzsituation gehöre das Emsland nun mal zu den reichen Landkreisen (,,Ich denke da nur an die A 31"). Andere Kreise wollten wohl in der Lage sein, derart in Vorleistung treten zu können. Zudem sei es im Emsland bislang noch möglich, in diverse Projekte Gelder fließen zu lassen, ,,die man auch hätte sparen können", kritisierte sie, ohne allerdings Details zu nennen. Eine zur Debatte stehende Reform des Finanzausgleichs mit dem Ziel, den Kommunen mehr Spielraum zu geben, unterstützte sie.

Günther Pletz (UWG) signalisierte Bereitschaft, die sich anbahnenden Probleme ,,überparteilich zu lösen". Ohne schmerzliche Einschnitte werde man nicht weiter kommen. Zudem müsse Schluss damit sein, ,,Geld auszugeben, nur um politischen Gelüsten nachzukommen". Michael Goldmann (FDP) betonte, das FAG-System werde von den Vertretern des ländlichen Raumes völlig zu recht beklagt. Der ländliche Raum könne sich nicht aus eigener Kraft so entwickeln wie die Ballungszentren. Hier habe das Land eine ,,besondere Fürsorgepflicht".

CDU-Fraktionsvorsitzender Heinrich Hövelmann stellte fest, ,,Finanzausgleich" müsse alljährlich auch im Emsland praktiziert werden. Der Kreis habe sich aber im Gegensatz zu Hannover stets bemüht, die Mittel unter den Kommunen gerecht zu verteilen. Wenn der Landkreis Leer pro Einwohner 430 Euro Finanzzuweisung bekomme und das Emsland nur 222 Euro, dann werde ,,schlaglichtartig deutlich, dass diejenigen, die sich bemühen, die sparsam sind und die Weichen anders stellen, jetzt, wo es ernst wird, im Grunde bestraft werden".