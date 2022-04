Bildung ist eines der wichtigsten Themen in Deutschland. Was macht die Samtgemeinde Neuenkirchen konkret vor Ort, um die Haupt- und Realschüler fit für die Zukunft zu machen?

Bildung und Wissen sind zentrale Grundlagen für die Lebenschancen insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen. Die Samtgemeinde Neuenkirchen hat daher die Fortentwicklung der Bildungskompetenzen zu einem zentralen Thema ihrer auf Zukunft ausgerichteten Handlungsschwerpunkte gemacht. An der Haupt- und Realschule Neuenkirchen werden zurzeit 282 Schüler in 14 Klassen von 22 Lehrkräften unterrichtet. Unterstützt werden sie dabei von den im Rahmen der Bildungsoffensive der Samtgemeinde Neuenkirchen engagierten Fachkräften. Auch die räumliche Ausstattung der Schule bietet optimierte Bildungsvoraussetzungen für den Unterricht in überschaubaren Klassen, unterstützt wird die pädagogische Arbeit durch moderne EDV-Ausstattung. Durch eine gute Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft konnte das „Bündnis für Ausbildung“ geschmiedet werden. Ab dem Schuljahr 2010/2011 entwickelt sich die Haupt- und Realschule weiter zur offenen Ganztagsschule. Diese soll nicht nur ein Lern- und Arbeitsort sein, sondern auch Raum bieten zur sinnvollen Nachmittagsgestaltung. Weitere Kooperationen mit außerschulischen Partnern werden angestrebt.

Bildung fängt nicht erst an weiterführenden Schulen an. Wie sieht es an den Grundschulen in der Samtgemeinde aus?

Einbezogen in die Bildungsoffensive der Samtgemeinde Neuenkirchen sind selbstverständlich die drei Grundschulen in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage, die alle als verlässliche Grundschulen über fünf Stunden täglich ihren qualifizierten Unterricht den 484 Grundschülern vermitteln. Auch hier werden große Schritte getan, um das wertvollste Zukunftskapital – eine qualifizierte Ausbildung unserer Kinder – optimal zu gewährleisten. In Voltlage bieten wir den Schulkindergarten für alle schulpflichtigen, aber noch nicht schulreifen Kinder aus der Samtgemeinde an, um den Kindern den Start in das Schulleben in pädagogisch geeigneter Weise nahezubringen. In Merzen wurde die Grundschule 2009 großzügig renoviert für ein erweitertes Fachraumangebot. In Neuenkirchen nimmt die Samtgemeinde mit etwa 2,5 Millionen Euro viel Geld in die Hand, um durch einen Um- und Erweiterungsbau der Grundschule auch dort den Kindern die besten Voraussetzungen für eine optimierte Bildungsarbeit geben zu können.

Auch Kindergärten und Krippen sind ein Thema. Stichwort Ganztagsbetreuung in Kindergärten oder Krippenplätze.

Die Kindergärten in der Samtgemeinde – allesamt in Trägerschaft der katholischen Kirche – leisten schon seit vielen Jahren wertvolle erzieherische Arbeit für die Drei- bis Sechsjährigen. Qualifizierte Kräfte vermitteln kindgerecht die pädagogischen und erzieherischen Grundlagen. Dabei hat sich auch hier ein großer Wandel durch die sich ändernden gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben. Betreuungszeiten wurden ausgeweitet, teilweise wird ein Mittagstisch angeboten. Die Entwicklung hin zur Ganztagsbetreuung ist unverkennbar. Auch hier wird die Samtgemeinde alles in ihrer Macht Stehende tun, um zukunftsfähige Lösungen anzubieten. Doch schon der nächste Schritt zur Erweiterung des Bildungsangebotes steht vor der Tür. 2010/2011 ist die Schaffung von Krippenplätzen geplant, um dem sich abzeichnenden Bedarf gerecht werden zu können. Erste Gespräche mit den Vertretern dem Kindergartenträger - der Kath. Kirche - werden geführt, um auch hier eine einheitliche, auf die Bedürfnisse der Kinder abgestellte Erziehungs- und Bildungsarbeit anbieten zu können. Die Samtgemeinde geht von einem Bedarf von etwa 55 Plätzen aus. Zusätzlich wird schon jetzt durch Vermittlung des Familienservicebüros ein erheblicher Umfang an Betreuungs- und Erziehungsarbeit durch 40 Tagesmütter geleistet, die 80 Kinder individuell betreuen. Auch hier wird deutlich, dass die Bildungsarbeit in der Samtgemeinde Neuenkirchen auf einem guten Weg ist.