«Wenn du auf diesem Niveau zu viele Fehler machst und defensiv nicht konsequent stehst, dann hast du keine Chance», so Mertesacker weiter. Wie es funktionieren könnte, hat der Bundesligist im Dezember 2004 gezeigt, als die Bremer sich in einem hitzigen Duell mit einem Sieg ins Achtelfinale der Champions League schossen - anschließend kam es damals zu Ausschreitungen.

«An dem Spiel sieht man, auf was für starke Mannschaften man auch in der Europa League treffen kann», lobte auch Trainer Thomas Schaaf den Gegner: «Valencia steht für Qualität.» Der Coach der Bremer sieht das Achtelfinale auf Champions-League-Niveau. Die Spanier spielten wie Werder in den zurückliegenden Jahren häufig in der «Königsklasse» des europäischen Clubfußballs und haben mit David Villa einen Weltklasse-Stürmer im Team. «Er ist einer der besten Stürmer in Europa, der fast jedes Jahr in Spanien Torschützenkönig wird», sagte Kapitän Torsten Frings.

«Es ist eine ganz andere Ausgangsposition als gegen Twente, wo wir in die Favoritenrolle gezurrt wurden», erklärte Mertesacker im Rückblick auf die zurückliegende Runde. Trotz einer Niederlage in Enschede erreichte Werder mit einem 4:1-Sieg im Weserstadion relativ mühelos das Achtelfinale.

Trainer Schaaf hat in Valencia eine deutlich größere Auswahl beim Personal als zuletzt gegen den VfB Stuttgart. Petri Pasanen und Clemens Fritz gehören wieder zum Kader, können die Außenverteidigerpositionen links und rechts übernehmen. In den Flieger nach Spanien stieg auch Philipp Bargfrede, der im Mittelfeld für den weiter formschwachen Tim Borowski auflaufen dürfte.

«Wichtig ist, dass wir in Valencia gleich dagegenhalten, hinten nichts zulassen, mutig nach vorn spielen und unsere Möglichkeiten konsequent nutzen», forderte Frings: «Dann haben wir die Chance, dort ein gutes Ergebnis zu erzielen.» Für den Routinier ist klar: «Natürlich wäre es von Vorteil, wenn wir dort ein Tor erzielen.»

Respekt haben die Bremer nicht nur vor den Spielern, sondern auch vor den Fans im engen Estadio Mestalla. «Ich rechne in Valencia mit einer heißen Atmosphäre», sagte Mertesacker. 2004 erlebten die Bremer ein sportliches Happy End mit anschließenden Tumulten, als sie in den letzten zehn Minuten zwei Tore schossen und von wütenden Fans beworfen wurden. «So etwas habe ich nie wieder erlebt», sagte Borowski, der wie Pasanen und Daniel Jensen damals schon zum Kader gehörte.