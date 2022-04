Traditionell bereits am Ostersamstag entfachten Ortsbürgermeister Georg Harms und Siegfried Otto als Vorsitzender des SuS das Feuer auf dem mittleren Festplatz in Buer. Mehrere hundert Einwohner folgten der Einladung des Sportvereins und läuteten dadurch in lockerer Atmosphäre das verlängerte Osterwochenende ein.

Der Auferstehungsgottesdienst in der Petruskirche ging am Samstagabend zugleich dem Feuer in Gesmold voraus. Entfacht wurde es im Schatten des Loh durch die Flamme der Osterkerze. Sie wurde in der Nacht von der Kirche bis hin zum Festplatz getragen, um dort den Holzhaufen in Brand zu stecken.

Ähnlich lief es auch in Wellingholzhausen. Um fünf Uhr morgens wurde dort auf dem Kirchplatz ein Feuer entfacht und gesegnet. Anschließend wurde damit die Osterkerze in der Bartholomäuskirche entzündet. Abends dann entfachten Kinder und Jugendliche daran ihre Fackeln, um das Feuer zum Schützenplatz zu tragen.

Begrüßt wurde die Prozession von den Klängen der Heimatkapelle. Als dann das Feuer brannte, wurden den Flammen zwei Holzkreuze übereignet. Auf einem waren Zettel mit Wünschen und Bitten der Firmlinge befestigt, an dem anderen hefteten zu Papier gebrachte Gedanken derjenigen, die sich auf die Kommunion vorbereiten.

Rein weltlich ging es am Sonntagabend in Oldendorf zu. Am Fuß des '"'Kallenbergs'"' entfachte die Ortsfeuerwehr ein Osterfeuer und begrüßte über 250 Gäste aus dem gesamten Stadtteil. Die Veranstaltung kann auf eine 13-jährige Tradition zurückblicken und hat sich als beliebter Treffpunkt an den Osterfeiertagen längst etabliert. Gefeiert wurde bis Mitternacht.

Vom Club der Partyscheune auf dem Hof Kleine-Böse in Altenmelle wurde zum fünften Mal ein Osterfeuer in Brand gesteckt. In den Jahren davor wurde immer auf dem benachbarten Hof Niekamp gefeiert. Am jetzigen Standort jedoch ist die Infrastruktur besser, denn sanitäre Anlagen und ein fester Untergrund bieten perfekte Voraussetzungen, um mehrere hundert Gäste aus einem weiten Umkreis zu bewirten.