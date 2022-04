In der Nacht zum Sonntag waren 20 Feuerwehrleute aus Bad Rothenfelde mit vier Fahrzeugen im Ortsteil Aschendorf im Einsatz. Gegen 3 Uhr standen an der Straße „Im Kleinen Feld“ ein Mercedes-Transporter und ein Pkw in Flammen. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet. Die Polizei in Dissen hat die Ermittlungen übernommen.

Der Transporter hatte eine größere Menge Motorenöl geladen. Durch das Feuer lief das Öl aus und sickerte in das Erdreich. Deshalb waren auch Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück zur Stelle. Ein Teil des Bodens musste ausgekoffert werden. Nach zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Bereits am späten Freitagabend wurde die Ortsfeuerwehr Hilter zu einem Containerbrand auf den Parkplätzen an der Autobahn 33 in Hankenberge gerufen. In Fahrtrichtung Osnabrück brannten zwei der Kunststoffbehälter, auf der gegenüberliegenden Seite standen weitere drei Container in Flammen. Zwei der fünf Tonnen schmolzen total zusammen. Die Ermittlungen dauern an.