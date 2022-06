Nicht alle mussten die 42,195 Kilometer unter die Füße nehmen, sondern 12 Hobbyläufer aus Bramsche starteten zudem in Staffeln.

Die Marathonläufer Ralf Püschel, Charly Farley, Joachim Pagel und Frank Dohe liefen Zeiten zwischen 3:38 und 4:26 Stunden und waren damit mehr als zufrieden.

Die Staffelläufer Ansgar Schürmann, Edda Kresin, Manfred Kurre, Britta Fischer, Wolfgang Pütmann, Tina Bendig, Axel Bittmann, Bernardo Fernandez, Robert Fink, Stephan Rickhaus, Sascha Urlaf und David Leightons liefen jeweils einen Streckenabschnitt zwischen zehn und elf Kilometern. Damit war die Strecke gut unter den Athleten aufgeteilt. Die schönste Strecke unter dem Fahnenmeer haben dabei natürlich die Schlussläufer bewältigt, die unter dem Jubel der Fans ins Ziel einliefen.

Übrigens: Die Bramscher Rumläufer treffen sich jeden Sonntag um 10 Uhr an der Realschule ind Bramsche, die Heseper Rennschnecken um 10.30 Uhr an der Grundschule in Hesepe. Informationen über die Lauftreffs gibt es auch im Internet unter den Adressen www.heseper-rennschnecken.de und www.bramscher-rumlaeufer.de.