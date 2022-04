Der neue Trainer Maik Podszuweit fand schon vor Beginn der Partie ein probates Mittel, um seine Truppe noch zusätzlich zu motivieren: Die Georgsmarienhütter hatten sich in einer Saisonvorschau selbst zum Meisterschaftskandidaten erkoren. '"'Da wollten wir doch mal zeigen, dass das nicht so einfach wird.'"'

Gesagt, getan: Der TuS biss sich von Beginn an in die Partie gegen einen Gastgeber, der den Aufsteiger am Anfang wohl noch nicht ganz ernst nahm. Nach 15 Minuten lagen die Bramscher 6:3 vorn, Podszuweit bescheinigte eine '"'klasse Abwehrarbeit'"'.

Auch wenn die Hausherren einmal herankamen, wie zum 6:6 und 7:7, wusste der TuS stets eine Antwort und konnte wieder die Führung übernehmen, die über ein 10:7 und das 11:9 zur Pause in der zweiten Halbzeit bis auf fünf Treffer beim 18:13 anwuchs. '"'Und wenn es vorne mal nicht richtig lief, haben die Jungs hinten richtig geackert'"', freute sich Podszuweit über das Engagement.

Allerdings wurden viele Zeitstrafen zum Schluss hin zum Problem. Guido Kroll sah in der 35. Minute die rote Karte, Sönke Keding und Eduard Mayer standen kurz vorm Feldverweis. Zudem fehlten mit Kreisläufer Slava Lesniks und Torwart Sebastian Günther personelle Alternativen. Georgsmarienhütte kam wieder heran, '"'weil wir die letzten Minuten fast nur in Unterzahl waren.'"' Doch es reichte zum Sieg.

Die Tore für den TuS Bramsche erzielten: Guido Kroll 7, Björn Engler 6, Christoph Müller 4, Sven Walter 4, Christian Cox 3.