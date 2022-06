Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Bramsche beim starken SV Emstek 15.05.2008, 22:00 Uhr

Dreimal muss der FCR 09 Bramsche in dieser Saison noch antreten, dann hat er das Kapitel Bezirksoberliga endlich hinter sich. Während im Hintergrund die Planungen für die kommende Saison in der Bezirksliga laufen, reist die Mannschaft am Sonntag zum SV Emstek.