Inzwischen war der Boxer ziemlich erschöpft. So rief der Besitzer die Feuerwehr zur Rettung. Ohne Halsband schien es unmöglich, das Tier zu fassen, um es von der Wasseroberfläche über die Spundwand hoch an Land zu ziehen. Eile war geboten, und die Anforderung eines Bootes hätte viel zu lange gedauert.

Ohne lange zu überlegen, legte der junge Feuerwehrmann Christian Kuhr seine Oberbekleidung sowie die Schuhe ab und kletterte über eine Steighilfe an der Spundwand ins eiskalte Wasser. Schnell gelang es ihm, dem Tier die Feuerwehrleine umzulegen. Gemeinsam zogen der Hundebesitzer und ein weiterer Feuerwehrmann den Hund aus dem Wasser. Wieder an Land, schüttelte sich der Boxer zunächst kräftig und war danach wieder guter Dinge. Nachdem Christian Kuhr dem aufgerundet etwa zehn Grad kalten Wasser entstiegen war, wurde er in eine Feuerwehrjacke gehüllt und schnell nach Hause zu einer heißen Dusche gebracht. Dankbar und glücklich zeigte sich Giosué Figini, dass sein Hund durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr gerettet werden konnte.