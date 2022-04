Um 10 Uhr wird er im Kreishaus mit Landrat Bröring und dessen engsten Mitarbeitern zusammentreffen, um 11 Uhr im Meppener Rathaus von Bürgermeister Heinz Jansen empfangen und sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Am Nachmittag gegen 15Uhr besucht Nuntius Giovanni Lajolo Schloss Celemswerth in Sögel und die Therapeutische Gemeinschaft. Das emsländische Besuchsprogramm findet am Abend um 18 Uhr im Mutterhaus der Franziskanerinnen in Thuine seinen Abschluss. Der Botschafter des Vatikan ist traditionell der Doyen (ranghöchster diplomatischer Vertreter) des Diplomatischen Korps in Berlin.