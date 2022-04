Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Bombe mit Säurezünder lag unter dem Büro 13.02.2005, 23:00 Uhr

Nur 170 Meter von den nächsten Wohnhäusern entfernt wurde gestern Nachmittag auf einem Acker in Büren der Blindgänger gesprengt, der in der Osnabrücker Strothesiedlung in Atter entdeckt worden war. Schäden an den Häusern gab es aber nicht.