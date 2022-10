Landrat Manfred Hugo betonte dies beim Besuch der Firma PZ Polymer-Zerkleinerung GmbH am Teichgraben im Bohmter Industrie-und Gewerbegebiet.

Landrat Hugo war gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Goedejohann, den Ortsbürgermeistern Norbert Kroboth, Willi Ladner und Heiner Niemann sowie Vertretern aus Rat und Verwaltung im Rahmen seines Gemeindesbesuchs in Bohmte bei dem 1992 gegründeten Unternehmen zu Gast, um sich vor Ort zu informieren.

Seit 1996 ist "PZ" am Standort Bohmte. 2001 folgte eine Erweiterung. Aktuell sind 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Das Unternehmen, das von Seniorchef Jochen Timmermeister (64) und seinem Sohn André (36) geleitet wird, beschäftigt sich mit der Zerkleinerung von Kunststoffabfällen (Polyäthylen, Polypropylen) aus Deutschland. Endprodukte sind Granulate und Mahlgut. Jährlich sind dies momentan 5000 Tonnen. Diese werden dann an die verarbeitende Industrie weiterverkauft.

Jochen Timmermeister sieht den Standort Bohmte positiv: "Wir haben als flexibler mittelständischer Betrieb eine Nische gefunden."

Beeindruckt war der Landrat sowohl von "PZ" als auch von der Firma Präzi-Fördertechnik GmbH, die ebenfalls auf eine sehr erfreuliche Entwicklung ihrer Geschäftsfelder, insbesondere im Bereich der Feststoffeinbringungssysteme für Biogasanlagen, verweisen kann.

In dem Arbeitsgespräch mit Bürgermeister und Verwaltungsausschuss standen in erster Linie die zukünftige Entwicklung des Industrie- und Gewerbegebietes Bohmte am Mittellandkanal in Stirpe-Oelingen im Fokus, wie auch die Projekte der Innenstadtsanierung und der Dorferneuerung.

Als zusätzliches zentrales Zukunftsthema für die Gemeinde wurde von allen Gesprächsteilnehmern der demografische Wandel und seine Folgen ausdrücklich hervorgehoben.