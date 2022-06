«Wir stehen alle hinter dem Team. Allez (los jetzt) les Bleues!», heißt es in einer Botschaft des 45-Jährigen, die von französischen Medien veröffentlicht wurde. Der frühere Libero und Weltmeister von 1998 lobte die bisherigen Auftritte der französischen Mannschaft vor dem Spiel gegen die amerikanischen Favoritinnen in höchsten Tönen: «Es macht Spaß, diesem Team zuzuschauen. Es hat bereits das Ticket für die olympischen Spiele 2012 in London gelöst. Bravo! Ich gratuliere den Spielerinnen und dem Trainerstab von ganzem Herzen». Es stünden nun noch zwei Begegnungen an, die echte Endspiele seien, sagte Blanc.