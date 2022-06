Der Autor will mit seinem Film auch weiteren Fällen vorbeugen. Immerhin 18 Deutsche sitzen in Peru wegen Drogenschmuggels ein und verbüßen Haftstrafen von bis zu 25 Jahren. ,,Vielleicht lässt sich dadurch mancher von solchen Schmuggelversuchen abhalten", sagt Pflücke und dazu taugt diese solide gemachte Reportage allemal. Schade nur, dass wenig über die Motive der Frauen erzählt wird. Warum waren Sandra und die anderen nur so leichtgläubig? Was hat sie dazu geführt, dieses hohe Risiko einzugehen? Wir erfahren es nicht.

Heute sieht Sandra in ihrem Flug nach Peru eine ,,riesengroße Dummheit". Was ihr bleibt, ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach der Haft. Ob sie früher rauskommt, nach Hause, zurück zu ihren beiden Kindern, wird sich zeigen. Halt gibt ihr die Liebe zum jungen Peruaner Pablo, den sie während der Haft kennengelernt hat und der sich aufopfernd um sie kümmert. So erzählt Pflückes Film dann auch noch etwas, was man bei dem Thema nicht erwartet hätte: eine bittersüße Liebesgeschichte.