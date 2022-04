Es war gegen 23.30 Uhr, als bei einem Sicherheitsdienst ein Einbruch-Alarm für den Verbrauchermarkt einging. Der Marktleiter machte sich sofort auf den Weg, ging allerdings zunächst davon aus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, da er am Gebäude keine Einbruchsspuren feststellen konnte. Als er dann aber im Lagerraum Licht einschaltete, war der Schreck umso größer. Vor ihm stand ein Mann mit einem '"'spitzen Gegenstand'"' in der Hand, wie er der Polizei später berichtete.

Der Einbrecher sprach den Marktleiter in gebrochenem Deutsch an und fragte zunächst, ob er allein sei. Dann forderte er ihn auf, ihm eine Tür nach draußen zu öffnen. Anschließend flüchtete der Einbrecher. In das Gebäude war er übrigens über das Dach gelangt. Dort hatte der Mann eine Eternitplatte sowie eine Isolierschicht und eine Rigipsplatte gelöst, um in den Lagerraum eingesteigen zu können.

Der Einbrecher ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und hat eine kräftige Gestalt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Pudelmütze, eine dunkle Winterjacke und Jogginghose. Er sprach sehr undeutlich, teilweise lallend, war aber offenbar nicht betrunken. Der Täter könnte einen Sprachfehler haben, auch muss es sich nicht unbedingt um einen Ausländer gehandelt haben. Hinweise: Telefon 05402/1090 (Polizei Bissendorf).