'"'Herzlich willkommen zum dritten Cook & Comedy-Abend bei Solarlux'"', begrüßte Moderator Oli Materlik das Publikum und erntete vorerst nur mäßigen Applaus. '"'Okay, wir machen das noch mal. Ich gehe jetzt von der Bühne, gleich kommt ein Mörder-Jingle, das Ihnen die Hirse wegfliegt und Sie applaudieren, als hätten Sie mich heute noch nicht gesehen.'"'

Gesagt, getan. Und so hieß es Bühne frei für den ersten Comedian des Abends, Thomas Philipzen. Genüsslich mokierte sich der Mann aus Münster über Waldorfschüler mit drei minus im Kartoffeldruck, die amerikanische Außenministerin, die die alten Haare von James Brown aufträgt, erklärte Samson und Dieter Bohlen zu den Eltern von WM-Maskottchen Goleo und mimte mit Mineralwasser im Haar AS-Rom-Fußballer Francesco Totti. Trotz Karnevalsauftakt am Veranstaltungsabend kam sein Nachfolger Volker Weininger, Präsident der KG '"'Gute Laune Windeck'"', mit seiner auf sturzbetrunken machenden Büttenrede weniger gut beim Publikum an. Lacher erfolgten nur vereinzelt, mancher nutzte den Auftritt zum Austreten vor der einstündigen Pause mit Buffet.

'"'Bei uns in der Kleinkunstszene heißt es, wenn du in Bissendorf auftrittst, hast du es geschafft'"', begrüßte Hennes Bender kurz darauf das satte Publikum. '"'Von da an geht's bergab...'"'. Eine Weile lauschte der Comedian aus Bochum dem prasselnden Regen auf dem Wintergartendach, bevor er seine Show begann. Geschichten über verzweifelte Staumelder zwischen Stahlhausen und Wattenscheid, Klischees über das Ruhrgebiet und seine Bewohner ('"'Das heißt gib mich mal die Pommes, bitte!'"'), Etepetete-Leute die '"'aushäusig'"' oder '"'zu Tisch'"' sind, skurrile Songtexte und die Ähnlichkeit zu Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ließen die angefutterte Trägheit schnell weichen.

Als schließlich das nordische Comedy-Duo '"'Horst & Ewald'"' im engen Trainingsanzug, mit Panzerglasbrille und '"'Aalhorn'"' die Bühne betrat, blieb kein Auge mehr trocken. Vergnügt sang und klatschte das Publikum stimmgewaltige Hits wie '"'Oh Baby, der Aal ist tot'"' mit, und der italienische Gesang Ewalds auf der Suche nach der Dame seines Herzens verwandelte selbst den sonst so wortkargen Horst in ein kreischendes Groupie.

Mit einer fetzigen Ode an das '"'bewegte Glas'"' von Solarlux in der Melodie von Tom Jones' '"'Sex Bomb'"' und einer gemeinsamen Verabschiedung aller Comedians klang der gelungene Abend mit Gags und Gaumenfreuden aus.