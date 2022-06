"Wir möchten mit der Aktion das Profil des Kindergartens deutlich schärfen. Die Eltern, die ihr Kind zu St. Marien schicken, sollen von vorneherein wissen, was sie erwarten können", sagte Michael Göcking. Als Pastoralreferent unterstützt er die Mitarbeiterinnen des Kindergartens in theologischen Fragen und begleitet das Projekt.

Die Deutsche Bischofskonferenz ist Träger des zweijährigen Projektes, an dem nur zwölf katholische Kindertagesstätten in ganz Deutschland insgesamt teilnehmen. In Melle haben sich mehrere Arbeitsgruppen aus Erzieherinnen, Vertretern des Pfarrgemeinderates, Kirchenvorstehern und einigen Eltern gebildet. Sie beschäftigen sich in vielen kleinen Schritten mit dem Anforderungskatalog. Sie überlegen sich, wie die einzelnen Punkte im Kindergarten St. Marien konkret realisiert werden können, und erstellen eine entsprechende Dokumentation.

Zwei von vier möglichen Themenfeldern bearbeitet jede Kindertagesstätte. Das Thema "Katholische Kindertageseinrichtungen und Glaubensvermittlung" ist dabei "Pflichtprogramm" für alle. Als zweiten Schwerpunkt wählten die Mitarbeiter aus Melle das Thema "Katholische Kindertageseinrichtungen als verlässlicher Partner in Bildungsfragen".

Das Projekt wird bis Mitte des kommenden Jahres dauern. Für die Arbeitsgruppen gibt es viel zu tun. Es besteht ein ständiger Kontakt zu denjenigen Kindertagesstätten, die das gleiche Thema bearbeiten. Eine Zwischenbilanz ziehen die Vertreter im Juni bei einem Treffen in Melle.

Fast 30 Punkte zählt die Liste der so genannten "Praxisindikatoren" alleine im Bereich "Partner in Bildungsfragen". Die Kinder sollen zum Beispiel durch Forschen und Experimentieren ihre Erfahrungen sammeln, Exkursionen in die Umgebung erleben oder lernen, ihre eigenen Gefühle auszudrücken - Angst, Trauer, Wut oder Enttäuschung.

Für den Bereich der Glaubensvermittlung haben die Mitarbeiter bereits eine Reihe Aktivitäten rund um die Karwoche und Ostern organisiert. Mit Gottesdiensten, Andachten und in spielerischer Form im Kindergarten wie auch in der Matthäuskirche hören die Kinder von den letzten Stationen vor der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu.