Die Planer hatten Vorgaben der Verwaltung zu berücksichtigen, die unter anderem an beiden Standorten von den bestehenden Kindergärten getrennte Gebäudekörper vorsehen. Zudem sollte für jeweils zwei Gruppen à 15 Kinder geplant werden. So entstanden Krippengruppen, die neben den eigentlichen Gruppenräumen ausgestattet sind mit Sanitärbereichen, Ruheräumen oder auch Multifunktionsräumen. Wert wurde darauf gelegt, dass die Neubauten trotz der räumlichen Trennung eine enge Verbindung zu den bestehenden Einrichtungen haben.

Mit den Entwürfen ist die Gemeinde Hasbergen der Erfüllung der vom Gesetzgeber auferlegten Pflicht zur Schaffung von ausreichend Krippenplätzen bis zum 1. August 2013 ein Stück nähergekommen. Allerdings sind die nun vorgelegten Planungen bei weitem noch nicht der Startschuss für die Handwerker. Der Verwaltung sei es zunächst nur darum gegangen, Diskussionsgrundlagen für die weiteren Planungen zu schaffen, erläuterte Mareike Mons, zuständig für Schule, Kultur, Jugend und Feuerwehr zu Beginn der Ausschusssitzung.

Zu einem Beschluss konnte sich der Ausschuss am Montag allerdings noch nicht durchringen. So blieb der Lückentext auf der Vorlage der Verwaltung zunächst unausgefüllt. Weder die Frage, an welchem Standort mit dem Bau begonnen wird, noch die Frage, wie viele Gruppen die Krippe umfassen soll, wollten oder konnten die Kommunalpolitiker an diesem Abend beantworten. Zunächst einmal müssten die Fraktionen Gelegenheit haben, die Pläne und vor allem die Kosten zu diskutieren, forderte Hardy Fischer (SPD), der vor allem eine Klärung der Frage wünschte, warum die Kostenberechnungen der beiden Planer so große Unterschiede aufwiesen. Dieser Vorschlag wurde von den Vertretern der anderen Parteien unterstützt, so dass der Ausschussvorsitzende Friedrich Fischer den Beschluss zunächst zurückstellte.

Mit 600000 Euro bei der einen Variante oder 900000 Euro bei der anderen Variante hat die Gemeinde Hasbergen in den kommenden fünf Jahren ein ordentliches Pfund zu stemmen. Wobei sich auch noch erweisen muss, ob die Hüggelgemeinde denn überhaupt mit einer Krippeneinrichtung auskommt. Erste Hochrechnungen schätzen, dass etwa 75 Kinder einen Anspruch auf einen Krippenplatz haben werden. Wenngleich davon ausgegangen werden muss, dass nicht alle das Angebot in Anspruch nehmen werden und das zusätzlich einige Kinder unter drei Jahren von Tagesmüttern betreut werden, bleibt dennoch das Restrisiko, dass die Gemeinde mit dem Bau einer Zwei-Gruppen-Einrichtung nicht auskommt – entsprechende finanzielle Mehrbelastung des Haushalts inklusive.

Da wirkt dann auch der Investitionskostenzuschuss des Landes in Höhe von 250000 Euro eher wie ein Tropfen auf den heißen Stein