„Die Verwaltung beabsichtigt nicht, dem Rat der Stadt Lingen die Ausweisung eines Sondergebietes, in dem eine Biogasanlage mit mehr als 500 kW elektrischer Leistung zulässig wäre, zu empfehlen. Das ist, so glaube ich, eine klare Aussage“, betonte Lisiecki.

Rund 20 Einwohner aus Baccum sowie die Brüder Paul und Christoph Overhoff und Klaus Köhring (kaufmännischer Direktor Hedon-Klinik) waren in den Ausschuss gekommen, um der Diskussion in Sachen geplanter Erweiterung der Biogasanlage beizuwohnen.

Im Rahmen einer vorgeschalteten Einwohnerfrage-stunde wollten insbesondere die Anlieger am Baccumer Berg unter anderem wissen, wie gefährlich oder ungefährlich die Anlage bei einem unerwarteten Druckabfall ist. Weiteren Angaben zufolge soll dieses am vergangenen Wochenende mehrfach passiert sein. Außerdem wollten die Anlieger wissen, wie in Zukunft mit dem Schwerlastverkehr am Baccumer Berg umgegangen werde. Die Straße sei bis dato nur für Fahrzeuge bis drei Tonnen ausgewiesen, obwohl sie schon seit geraumer Zeit mit viel schwereren Fahrzeugen des Viehhandels Overhoff genutzt werde.

Auch die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lingen wollte in Sachen Biogasanlage Overhoff von der Verwaltung hören, welche Stoffe in der Anlage zum Einsatz gebracht würden und wer die Einhaltung der gemachten Auflagen überwache.

Während sich Reinhold Hoffmann, SPD-Vorsitzender im Ortsverein Baccum, und Ausschussmitglied Robert Koop, fraktionslos, sehr enttäuscht darüber zeigten, dass die Verwaltung nicht zu allen Fragen Stellung beziehen konnte und in der Sache – wie bei einem unerwarteten Druckabfall – auf die Fachleute verwies, konnte der Stadtbaurat aber deutlich machen, dass die Einhaltung der Auflagen „federführend“durch die Stadt überwacht würden.

Als eine der gemachten Auflagen nannte die Verwaltung die Einhaltung der elektrischen Leistung von insgesamt 0,5 MW.

Auf die Frage der Sozialdemokraten, was für Stoffe in der Anlage zum Einsatz gebracht würden, antwortete die Verwaltung, dass für die Biogasanlage jährlich 1000 Tonnen Maissilage (eigen), 4500 Tonnen Maissilage (Nachbarn), 3100 Kubikmeter Bullengülle (eigen), 8350 Kubikmeter Bullengülle (Nachbarn), 4000 Tonnen Rindermist (eigen) und 879 Kubikmeter Wasser (eigen) an Input vorgesehen seien.

Seitens der CDU erklärte Uwe Hilling, der Empfehlung der Verwaltung, einer Erweiterung der Anlage nicht zuzustimmen, entnehme er „einen gewissen Charme“. Man werde sich dem nicht verschließen – obwohl die Angelegenheit in der Fraktion noch nicht beraten worden sei.

Koop stellte noch einmal die Frage, warum die Biogasanlage am Baccumer Berg eigentlich erheblich überdimensioniert gebaut worden sei. „Das ist ja glatt so, als hätte sich jemand einen 40- Tonnen Lkw gekauft, auf dem er aber nur drei Paletten transportieren darf.“

Auch wollte Koop vom Stadtbaurat wissen, was denn passiere, wenn es zu einem erhöhten Input an elektrischer Leistung aus Richtung Biogasanlage komme. „Wir werden die Stromeinspeisung kontrollieren, und wenn es zu einer Erhöhung kommt, werden wir einschreiten,“ sagte dieser.