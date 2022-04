Auch der bilinguale Unterricht hat einen großen Stellenwert an der Realschule an der Lotter Straße. Das bedeutet, dass ein Fach wie zum Beispiel Geschichte oder Biologie komplett in Englisch unterrichtet wird. Einmal im Jahr fahren die 9. und 10. Klassen für eine Woche nach England oder Frankreich, um die Sprachkenntnisse zu testen.

Neben Kooperationen mit dem Osnabrücker Tennis- und Hockey Club (OTHC), der eine Hockey-AG an der Realschule anbietet, gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Fußballverband. Der leitet ein spezielles Training für Kicker. Eine weitere Kooperation besteht mit den Städtischen Bühnen. Jeder Schüler darf einmal im Jahr eine Vorstellung im Theater am Domhof oder im emma-theater sehen. Im Theater können sich diejenigen inspirieren lassen, die in der Theater-AG tätig sind. Alle zwei Jahre stellen die Schülerinnen und Schüler selbstständig ein Musical auf die Beine. Alle wichtigen Hintergrundinformationen zur Schule hier! Hier geht's zur Homepage der Möser-Realschule am Westerberg