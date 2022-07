Sachsen bietet nach einer Studie deutschlandweit die besten Bildungschancen. Platz zwei belegt Thüringen vor Baden-Württemberg und Bayern. Zu diesen Ergebnissen kommt der am Mittwoch (15. August) veröffentlichte des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Er wurde im Auftrag der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erstellt.

Bremen verbessert sich in der Liste der Forscher gegenüber dem vergangenen Jahr um einen Platz auf Rang fünf. Das bisherige Schlusslicht Berlin rückt einen Platz auf und gibt die rote Laterne an den bisherigen Vorletzten Schleswig-Holstein ab.

Die Forscher warnten bei der Vorstellung in Berlin vor vertanen Wachstumschancen durch die Einführung des von der CSU forcierten Betreuungsgelds für Eltern, die ihr Kleinkind in eigener Regie betreuen. Nötig sei ein flächendeckender Kita-Ausbau. Die Studienautoren forderten weitere Verbesserungen - etwa die generelle Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung vom ersten Lebensjahr an.

Der Monitor stellt das Länder-Ranking anhand eines eigenen Punktesystems mit 110 Indikatoren auf. Er wurde zum neunten Mal vorgelegt. Im Kern fragt die Studie, inwieweit ein Land die Bildungsinfrastruktur verbessert hat, die Chancen auf Teilhabe sichert und Wachstumskräfte auf diesem Feld stärken kann.

Der Geschäftsführer der Initiative, Hubertus Pellengahr, begründete die Spitzenplätze für Sachsen und Thüringen mit optimaler Infrastruktur für die Förderung. Die Länder bekämpften Bildungsarmut und böten breiten Zugang zu akademischen Abschlüssen besonders in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern. Die Initiative INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanziert.

Insgesamt gebe es Fortschritte in den Ländern - am meisten zugelegt habe Hamburg. Auch Bremen, Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen hätten sich verbessert. Beispiel Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren: Das Angebot stieg dem Report zufolge innerhalb der vergangenen fünf Jahre von 13,6 auf 25,2 Prozent - dies sei jedoch noch zu langsam, um die Ausbauziele der Regierung zu erreichen. Auch bei den Ganztagsschulen habe es Fortschritte gegeben: Rund 23 Prozent der Grundschüler besuchten 2010 eine Ganztagsschule - zehn Jahr zuvor waren es 4 Prozent.