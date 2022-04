Der Komiker stand an einem Stehtisch auf der Bühne und sinnierte über die Welt, schweizerische und deutsche Volksgruppen und deren Eigenheiten und was ihm sonst noch so einfiel. So schien es jedenfalls. Dass es sich um ein - zumindest teilweise - vorbereitetes Programm handelte, merkten die rund 30 Zuhörer nur deshalb, weil die Auslassungen des Eidgenossen alphabetisch sortiert vorgetragen wurden.