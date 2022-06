Axel von dem Bussche hat ein bewegtes und bewegendes Leben geführt. Der Sohn aus adeligem Haus sollte Berufssoldat werden. So trat er nach dem Abitur und Arbeitsdienst 1937 als Fahnenjunker in die 1. Kompanie des traditionsreichen 9. Preußischen Infanterie-Regiments (IR 9) ein. Wegen des hohen Anteils Adeliger schon zu Zeiten der Weimarer Republik scherzhaft "Regiment Graf 9" genannt. In dieser Zeit lernte der junge Mann viele der Offiziere kennen, die später zum Widerstand gegen Hitler gehörten. In dem Regiment dienten unter anderem die Brüder Heinrich und Richard von Weizsäcker.

Von dem Bussche erlitt im Frankreichfeldzug 1940 die erste von mehreren schweren Verwundungen in diesem Krieg. Nach der Genesung wurde er in das Generalgouvernement (Polen) versetzt. Der Ordonanzoffizier wurde Zeuge von Massendeportationen. Im Russlandfeldzug erneut verwundet, bewirkte sein ehemaliger Regimentskamerad Fritz Dietloff Graf von der Schulenburg im Frühjahr 1942 von dem Bussches Rückversetzung nach Potsdam. Der Infanteriegeneral Friedrich Olbrecht, einer der führenden Männer des militärischen Widerstandes, weihte von dem Bussche in die Pläne der Verschwörer ein. Der Oberleutnant sollte dafür sorgen, dass das Regiment möglichst frei von nationalsozialistisch gesinnten Offizieren blieb, um es bei einem etwaigen Umsturzversuch wirksam einsetzen zu können.

Dazu kam es nicht. Von dem Bussche wurde im Sommer 1942 mit seiner Truppe in die besetzte Ukraine versetzt. Im Oktober dieses Jahres war er Zeuge der Erschießung von 5000 Juden durch Sonderkommandos von Gestapo und SS auf dem Flugplatz in Dubno. Das Schlüsselerlebnis, das den Hitler-Gegner veranlasste, sich aktiv im Widerstand unter Einsatz des eigenen Lebens zu engagieren.

Weitere Fronteinsätze folgten. Im Herbst 1943 erhielt dem Bussche, mittlerweile Hauptmann und bereits hoch dekoriert, den Befehl, sich bei Oberst Graf Stauffenberg im Allgemeinen Heeresamt zu melden. Er erklärte sich gegenüber Stauffenberg bereit, anlässlich einer Vorführung neuer Ausrüstungsstücke einen Sprengsatz zu zünden und Hitler, Göring und Himmler mit in den Tod zu nehmen.

Ironie der Geschichte: Kurz vor dem Termin zerstörte ein Luftangriff der Engländer in Berlin den Zug mit den Uniformen. Die Präsentation wurde folglich abgesagt. Monate später im Lazarett - Axel von dem Bussche musste nach einer weiteren Verwundung an der Ostfront ein Bein amputiert werden - hörte er im Radio vom Attentat des 20. Juli. Keiner der Verschwörer gab seinen Namen preis. Mehr noch. Er lag im Zentral-Lazarett der Waffen-SS in Hohenlychen - eine Vorzugsbehandlung für Ritterkreuzträger des Heeres. Dorthin wurde ihm seine Wäschekiste nachgesandt, in der sich noch der präparierte Sprengsatz befand. Es gelang mit Hilfe von Freunden, das belastende Material zu vernichten. Bussche überlebte den Krieg, wenn auch amputiert und schwerst verletzt.

1945/46 nahm der Ex-Offizier ein Jurastudium in Göttingen auf. Er traf hier wieder auf Richard von Weizsäcker. Nach dem Studium führte ihn seine berufliche Tätigkeit in verschiedene Städte und Staaten. Er arbeitete bei der deutschen Abteilung von BBC London, war Lektor im Suhrkamp-Verlag, übernahm die Leitung der Pressestelle des mit der Vorbereitung der Bundeswehrgründung befassten "Amtes Blank", war im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung sowie als Legationsrat an der deutschen Botschaft in Washington tätig.