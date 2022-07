Die königsblaue Fiesta wurde abgerundet durch das 2:0 von Lewis Holtby (73.), die Saisontreffer 26 und 27 (32./88.) von Stürmer Klaas-Jan Huntelaar, der im Duell um die Torjägerkrone mit Bayerns Mario Gomez (26) vor dem Saisonfinale die Führung übernommen hat, und die Vertragsverlängerung mit Jefferson Farfán bis 2016. «Wir haben Jeff gesagt, dass er in vier Jahren auch so einen Abschied wie Raúl bekommt, wenn er den neuen Vertrag unterschreibt», erklärte augenzwinkernd Horst Heldt, nachdem er die Nachricht unter tosendem Applaus in der Arena verkündet hatte. In den letzten 14 Tagen hatte der Manager den Deal, der wegen der horrenden Forderungen des Peruaners schon geplatzt schien, unter Dach und Fach gebracht.

Neben dem Einzug in Europas «Königsklasse» ist Farfáns Verbleib ein wichtiges Signal für andere, speziell für Huntelaar, mit dem man in «guten Gesprächen» sei. «Super, dass Jeff verlängert hat. Er ist ein klasse Spieler und auch wichtig für mich als Stürmer», sagte der «Hunter», der zu seiner Zukunft weiterhin nichts Konkretes äußerte. Doch zwischen den Zeilen kann man lesen, dass die Tendenz eher positiv für Schalke ist. Zumal der Niederländer durchblicken ließ, dass er seine Entscheidung womöglich doch nicht erst nach der EM im Sommer fällt. «Jetzt schauen wir, was noch alles im Verein passiert.»