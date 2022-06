Der Zuschauer erhält einen Einblick in konspirative Wohnungen, die als letzter Treffpunkt für junge Männer dienen, die in ferne Ausbildungslager fliegen. In einer Moschee wird man Zeuge eines Rekrutierungstreffens. Der ,,Unterricht" findet in Form einer subtilen Mischung aus Gehirnwäsche und Indoktrination statt. Sätze wie: ,,Der schlimmste Feind ist die Demokratie" gehören noch zu harmloseren Phrasen. Dabei entlarvt Sifaoui die ,,Schulungspraktiken" als das was sie sind. Wie bei Sekten bedienen sich auch die Seelenfänger der Al-Quaida junger, orientierungsloser Menschen, die ein hermetisch in sich abgeschlossenes Weltbild übergestülpt bekommen.

Aber auch die Infrastruktur des Terrornetzwerks wird unter die Lupe genommen. Ein schwunghafter Handel mit gefälschten Kreditkarten füllt die Kassen, alle nötigen gefälschten Papiere kommen von höchster Stelle. Irgendwo sitzt immer ein alter Beamter, der sich mit dem Verkauf von Pässen oder Führerscheinen seine karge Rente aufbessert.

Der Autor verfolgt mit seinem extrem mutigen Film ein ganz besonderes Anliegen. Junge, für extreme Ansichten empfängliche Männer sollen merken, dass sie von den Fundamentalisten nur benutzt und manipuliert werden. Leider war die Erstausstrahlung im französischen Fernsehen auch Wasser auf die Mühlen anti-islamischer Strömungen. Deshalb betont Sifaoui in einem nachgedrehten Schlusswort nachdrücklich, dass dieser Film von einem Moslem gedreht wurde, der sich gegen radikale Muslime wendet, die das Bild des Islam verdrehen. Für den Journalisten besteht seit der Ausstrahlung im französischen Fernsehen Lebensgefahr. Für die Männer, deren Vertrauen er gewinnen konnte, bedeutet ein Menschenleben nichts. Erst recht nicht das eines ,,Verräters".