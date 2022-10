Ausgesprochen nervös zeigte sich die Frau vor Gericht. Die ihr vorgeworfenen Ausdrücke gegen zwei Polizeibeamte könnten aber wohl gefallen sein, so ihre Aussage.

Dazu berichtete sie von der Vorgeschichte. Im vergangenen Sommer sei sie nachts im Garten nach dem Genuss einiger Gläser Rotwein eingeschlafen. Als sie zurück ins Haus gewollt habe, sei die Tür verschlossen gewesen. Ihre Eltern, bei denen sie wohne, hätten ihr Klopfen lange Zeit nicht gehört. '"'Ich bin dann immer mehr in Rage geraten'"', sagte die 41-Jährige vor Gericht. Nachdem der Vater dann geöffnet habe, sei es zum lautstarken Streit gekommen. Nach Aussage der Angeklagten sei später die Polizei gekommen, habe ihr gleich Handschellen angelegt und sie zur Polizeistation Georgsmarienhütte gebracht. '"'Vollkommen außer sich'"', habe sie dann auch die Beamten beleidigt.

Merkwürdigerweise war die Frau davon ausgegangen, von zwei männlichen Beamten abgeführt worden zu sein. Vor Gericht war allerdings auch eine Beamtin als Zeugin erschienen.

Die beiden betroffenen Polizisten schilderten eine Reihe von Details, die in der Aussage der 41-Jährigen nicht enthalten waren. So hätten sie erst mit den Eltern gesprochen, die sie auch gerufen hätten. In der Zwischenzeit sei die Angeklagte in den Garten gegangen, wo sie wegen ihres aggressiven Verhaltens dann auch in Gewahrsam genommen worden sei. '"'Wir hätten in dem Haus sonst keine Ruhe bekommen'"', begründete der eine Zeuge die Vorgehensweise.

Die Beleidigungen seien dann so massiv gewesen, dass sich die Beamten zur Anzeige entschlossen hätten.

Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 25 Tagessätze gefordert hatte. Die Verteidigung plädierte hingegen auf Freispruch wegen Schuldunfähigkeit. Würde das Gericht dem nicht entsprechen, müsse das '"'rechtswidrige Verhalten der Polizei'"' berücksichtigt werden, sagte die Verteidigung. Die Mandantin habe sich gegen den '"'überschießenden Akt polizeilicher Gewalt'"' gewehrt.

Das Gericht machte hingegen geltend, dass das Eingreifen der Polizisten gerechtfertigt gewesen sei.