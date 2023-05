Vermischtes Betrug mit Schäden an Autoscheiben Von Manfred Fickers | 24.02.2012, 15:04 Uhr

Wegen Verdachts auf systematischen Versicherungsbetrug sind vier Geschäftsführer des Unternehmens Starglass in der niederländischen Grenzstadt Emmen festgenommen worden, meldet das Dagblad van het Noorden. Ende Januar hatte die Staatsanwaltschaft Zwolle in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldienst der Polizei mit den Ermittlungen gegen den Autoscheibenreparaturdienst begonnen. Gegenüber den Versicherungen sollen größere Schäden angegeben worden sein, als tatsächlich behoben wurden. Die Versicherer vermuten, dass ihnen dadurch ein Schaden in Höhe von rund zwei Millionen Euro entstanden ist.