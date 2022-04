Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Betriebsunfälle: Ein Mann leicht, einer schwer verletzt 24.03.2010, 14:17 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist es bei Bauarbeiten an einer Windkraftanlage zu einem Betriebsunfall gekommen. Gegen 16.30 Uhr stürzte ein Arbeiter mit einem Fahrstuhl in die Tiefe. Schwere Verletzungen zog sich ebenfalls gestern Nachmittag ein 31-jähriger Landwirt zu: Er brach durch eine Lichtplatte seines Kuhstalles.