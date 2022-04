Kuiter war am 19. Juni einstimmig von der Delegiertenversammlung des Lingener Handwerks als Nachfolger von Gerd Böhme gewählt worden (wir berichteten). Der 46-Jährige ist außerdem seit vier Jahren Obermeister der Tischlerinnung. Davor war er 15 Jahre Lehrlingswart der Tischlerinnung. Seit drei Jahren gehört der Unternehmer dem Vorstand des Tischlerverbandes Niedersachsen/Bremen an. ,,Ich habe mich den Interessen des hiesigen Handwerks verschrieben", betonte der vierfache Familienvater.

Ansgar Kuiter und Horst Hagemann bereitet die wirtschaftliche Lage der Handwerksbetriebe im Altkreis Lingen große Sorgen, denn leider würden die hiesigen Betriebe bei der derzeitigen bundesweiten Wirtschaftsflaute keine Ausnahme machen. ,,Das größte Problem besteht darin, dass Betriebe wegen der Steuerlast viel zu wenig Eigenkapital bilden können und von der Hand in den Mund leben", sagte Kuiter. Auch Hagemann nannte die Lage dramatisch. Der Hauptgeschäftsführer: ,,Wir bräuchten schnelle Entscheidungen der Politik, um Betrieben, die sich in einer existenziellen Krise befinden, zu helfen."

Trotz der äußerst schwierigen wirtschaftlichen Lage gibt es nach den Worten von Kuiter und Hagemann einen Lichtblick: Aufgrund vieler Anstrengungen des Handwerks ist es gelungen, auch in diesem Jahr ähnlich viele Ausbildungsplätze wie 2001 bereitzustellen. Leider seien aber immer mehr Jugendliche nicht ausbildungsfähig. Hagemann: ,,Einerseits werden die Anforderungen in den Betrieben bzw. in den Ausbildungsberufen größer, andererseits haben viele Jugendliche Defizite in der Schulbildung und beim Sozialverhalten."