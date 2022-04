Damit kommt die Einrichtung dem steigenden Bedarf nach einer Betreuung am Nachmittag entgegen: „Gerade weil im Willy-Schulte-Kindergarten bereits eine dreiviertel Gruppe besteht, bietet es sich an, hier eine Ganztagsbetreuung einzurichten“, erklärte Bürgermeister Georg Majerski.

Der Ausschuss folgte mit seinem Beschluss einer Empfehlung des Arbeitskreises TAG. Dieser hatte in Absprache mit der Kindergartenleitung die Umgestaltung vorgeschlagen, allerdings erst zum 1. Februar 2009: „Und zwar aus dem Grund, weil zum neuen Kindergartenjahr zunächst eine integrative Gruppe einrichtet wird, eine sukzessive Aufstockung ist vor diesem Hintergrund sinnvoll. Man muss in diesem Punkt nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Erzieherinnen denken“, erklärte Majerski.

Maren Öynhausen (UWG) wertete die Ganztagsgruppe als weiteren Baustein, Dissen familienfreundlich zu gestalten: „Ergeben sich dadurch doch neue Möglichkeiten für Berufstätige.“

„Dissen ist wieder mal Vorreiter im positiven Sinn“, ergänzte Stadtelternratsvorsitzende Monika Bähr-Disterheft. Allerdings würden es viele Eltern begrüßen, wenn das Ganztagsangebot auch in den übrigen Kitas installiert würde. Daher sollte über einen weiteren Ausbau nachgedacht werden.

Der Ausschuss kam überein, nach der Auswertung der Erfahrungen im Willy-Schulte-Kindergarten über weitere Gruppen zu entscheiden. Sie könnten demnach im Herbst 2009 eingerichtet werden.