Seit mehr als 40 Jahren funktioniert die grenzüberschreitende Verbindung zwischen dem Wallenhorster Ortsteil und dem Verein aus der Normandie. Im jährlichen Wechsel besuchen sich die Gruppen und verbringen fünf Tage in den Familien.

Auf dem Programm standen auch viele gemeinsame Aktivitäten, sei es eine schweißtreibende Draisinen-Tour von Bippen nach Fürstenau, ein Grillabend, ein Fest im Ruller Schützenhaus sowie sportliche Vergleiche auf dem Fußballplatz.

So trat das Gournay-Team am Samstag mit Erfolg bei den Altherren-Gemeindemeisterschaften an. Zuvor hatte Bürgermeister Ulrich Belde Gäste und Gastgeber im Rathaus empfangen. Der französische Teamchef, Jacques Menard, überbrachte die Grüße der Gemeinde Gonvfreville und deren Bürgermeister Jean Paul Lecoq.

Als Gastgeschenk überreichte er einen künstlerisch verzierten Säbel. Ein Geschenk mit Hintergedanken: Es soll zeigen, dass die freundschaftliche Bande so stark ist, dass nicht einmal das schärfste Schwert sie trennen kann.