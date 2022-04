Bürgermeister Werner Schräer hatte eingangs auf die zahlreichen Beratungen im Vorfeld verwiesen. Der Schulausschuss votierte mehrheitlich, der Verwaltungsauschuss einstimmig für die nun vorgesehene Zusammenführung. Die Stadt reagiert damit auf die sinkenden Schülerzahlen. Sie sprechen eine klare Sprache: Die Hauptschule werde voraussichtlich bereits ab dem Schuljahr 2009/2010 in der fünften Klasse einzügig werden, die Realschule werde auch mittelfristig eine gesicherte Zweizügigkeit aufweisen. Um sowohl für die Vinzenz- als auch für die Realschule eine sachgerechte und bedarfsorientierte Zukunft sicherzustellen, sei eine Zusammenführung geboten. „Die Zusammenlegung ist geboten, wenn wir weiter in Haselünne das volle Schulsystem anbieten wollen“, sagte der Verwaltungschef.

In dieser Frage habe es auch stets Konsens gegeben. Strittig war jedoch der Standort der neuen Schulform. Mit Unterschriftenlisten, die der Verwaltung am Tag der Ratssitzung übergeben wurden, plädierten Eltern, Schüler und Schüler noch einmal für die Hammer Straße. Dort befindet sich die Realschule. Aus Sicht des Rates spricht jedoch vieles für die jetzt beschlossene Ansiedlung an der Kolpingstraße: die unmittelbare Nähe aller Schüler des Sekundarbereichs I und II. Auch die Verkehrssituation stelle sich im Bereich der Vinzenzschule positiver dar. Werde die Hammer Straße zurzeit täglich von mehr als 5000 Fahrzeugen mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit frequentiert, werde die Kolpingstraße (30 km/h-Zone) pro Tag von etwa 2500 Fahrzeugen befahren.

Ein wichtiger Faktor sind zudem die Kosten. Nach Bestandsaufnahme der Gebäude wurden der Raumbedarf ermittelt und ein Vorschlag für Erweiterungs- und Renovierungsmaßnahmen erarbeitet. Danach schlagen die notwendigen Maßnahmen an der Hammer Straße mit knapp 3,2 Millionen Euro und an der Kolpingstraße mit annähernd 1,8 Millionen Euro zu Buche. Die Ersparnis von 1,4 Millionen Euro ergibt sich nach Angaben Schräers durch eine bereits erfolgte Umstrukturierung von Teilbereichen der Vinzenzschule für die Ganztagsbetreuung.

„Über diese 1,4 Millionen Euro Steuergelder können wir nicht einfach hinweggucken“, erklärte Leonhard Beelmann für die CDU-Fraktion. Für die SPD betonte Heinz-Jürgen Markus, das Geld sei zwar nicht der entscheidende Faktor, spiele neben pädagogischem Konzept, Schülertransport und Verkehrssituation aber auch eine Rolle. Nachdrücklich betonte er, das Votum für den Standort der Vinzenzschule sei keine Entscheidung gegen die Realschule. Es gelte nun, gemeinsam an dem neuen Standort „das Bestmögliche für die Schüler herauszuholen“.

Die Stadt Haselünne plant für die kombinierte Haupt- und Realschule 24 Klassen- und zehn Fachräume. Die Um- und Erweiterungsmaßnahmen sollen mit beiden eng abgestimmt werden.

Im Rahmen des öffentlichen Ratsempfangs zu Beginn des neuen Jahres wird die Stadt Haselünne künftig einen Ehrenamtspreis vergeben. Das hat der Rat einstimmig beschlossen. Die von Nicola Dormagen gefertigte Skulptur „Hasetor“ wird dafür verwendet. In Anlehnung an das historische Hasetor der alten Stadtbefestigung möchte die Künstlerin ein heutiges Hasetor entgegensetzen: Rundbogen statt Vierkantbogen, geöffnet statt wehrhaft geschlossen, zu Füßen ein Fluss statt eines Weges, der verbindet.