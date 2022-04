Zu einem Projekt gehören eine Grundschule und bis zu drei Kitas. In Bad Iburg ist das die Grundschule '"'Am Hagenberg'"', in Bad Laer die Grundschule '"'Am Salzbach'"'.

Bewerben konnten sich Kita und Grundschule nur gemeinsam. Je nach Anzahl und Größe der Kitas erhalten die Schulen für die gemeinsame Förderung zusätzliche Lehrerstunden, die Kindergärten zusätzliche Stunden für Fachkräfte.

'"'Für die Kindergärten in Bad Iburg sind sechs Stunden, für die Grundschule vier genehmigt worden. Die Kindergärten in Bad Laer erhalten 7,5 Stunden, die Grundschule Bad Laer fünf'"', so Bäumer. Nun können die Einrichtungen in vielen Bereichen zusammenarbeiten, um die Bildungsprozesse besser zu vernetzen.

Weiterhin sollen sich Kitas und Grundschulen über elementare Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verständigen, die für den Schulbesuch wichtig sind. Angestrebt werden Hospitationen und Besuche, gemeinsame Projekte und Fortbildungsveranstaltungen.