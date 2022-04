Dabei ist die Berufung zum Schulleiter für den 47-Jährigen fast so etwas wie ein '"'Heimspiel'"'. Seit 13 Jahren wohnt der Pädagoge mit seiner Familie bereits in Berge. Aber dienstlich hatte er immer auswärts zu tun: 13 Jahre war er in Meppen an einer Haupt- und Realschule in der Trägerschaft des Bistums Osnabrück beschäftigt, anschließend acht Jahre lang Konrektor an der Hauptschule mit Orientierungsstufe Ankum. Mit Beginn des zweiten Halbjahres berief ihn das Schulamt zur '"'Nummer eins'"' an der HRS Berge.

Deffner ist damit Nachfolger von Mareile Schmidt, die aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden war. Seit gut anderthalb Jahren hatte Gerd Beckmann kommissarisch das Steuer in der Hand.

'"'Hier läuft alles

wie am Schnürchen'"''"'Das hat prima geklappt. Hier läuft alles wie am Schnürchen'"', sagte Deffner und lobte die Arbeit seines Stellvertreters. Der hatte - wie das Kollegium auch - wegen der Schulreform nicht gerade wenig zu tun.

Zeit nehmen will sich Deffner, um das Innere der HRS Berge genau kennen zu lernen. Genaue Pläne hat er deshalb noch nicht formuliert. Nur so viel: Die Arbeit seiner Vorgänger wird er nicht über den Haufen werfen. '"'Vorgefundenes wird weiterentwickelt, damit die Haupt- und Realschule auch in Zukunft eine erfolgreiche Schule bleibt'"', so der Schulleiter. Daran will er langfristig mitwirken, sagte er.

Eine Veränderung aber hat Wolfgang Deffner schon im Blick: In naher Zukunft soll die Haupt- und Realschule eine neue Internetseite bekommen. Dass Schule in Zeiten von Multimedia per Mausklick Flagge zeigen muss, hat er bereits in Ankum bewiesen: Der von ihm betreute Internetauftritt sucht unter Schulen im Altkreis Bersenbrück seinesgleichen.