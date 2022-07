Beschäftigten kann es helfen, sich mit Hilfe von Symbolen an berufliche Ziele zu erinnern. Auf diese Art und Weise verzetteln sie sich im Joballtag nicht so schnell, sagt Prof. Lothar Seiwert, Experte für Zeitmanagement aus Heidelberg. Außerdem dienten sie als Ansporn bei der Arbeit. So könne etwa ein Arbeitnehmer, der im Vertrieb arbeitet, sich einen Zettel auf den Schreibtisch legen, auf dem er die Umsatzzahl notiert, die er erreichen möchte. So wird er täglich an sein Ziel erinnert. Ersatzweise könne er sich ein Foto von der Belohnung hinstellen, die er sich beim Erreichen des Ziels gönnen will.